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Общество9 декабря 2021 1:44

Штормовое предупреждение объявили в Новосибирске из-за гололеда

Оно продлится до 10 декабря
София Березовская
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Штормовое предупреждение объявили в Новосибирске из-за гололеда.

Штормовое предупреждение объявили в Новосибирске из-за гололеда.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение из-за сильных морозов. Гололед и плохая погода продержатся до конца рабочей недели, сообщили синоптики Гидрометцентра России.

Штормовое предупреждение будет действовать до середины пятницы, 10 декабря. На дорогах региона опасно: образовались гололедица и изморозевые отложения.

Водителям и пешеходам следует быть аккуратнее на дорогах.

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