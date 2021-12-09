Штормовое предупреждение объявили в Новосибирске из-за гололеда.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение из-за сильных морозов. Гололед и плохая погода продержатся до конца рабочей недели, сообщили синоптики Гидрометцентра России.
Штормовое предупреждение будет действовать до середины пятницы, 10 декабря. На дорогах региона опасно: образовались гололедица и изморозевые отложения.
Водителям и пешеходам следует быть аккуратнее на дорогах.
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