Штормовое предупреждение объявили в Новосибирске из-за гололеда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение из-за сильных морозов. Гололед и плохая погода продержатся до конца рабочей недели, сообщили синоптики Гидрометцентра России.

Штормовое предупреждение будет действовать до середины пятницы, 10 декабря. На дорогах региона опасно: образовались гололедица и изморозевые отложения.

Водителям и пешеходам следует быть аккуратнее на дорогах.

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