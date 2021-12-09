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Общество9 декабря 2021 1:02

Пробки в Новосибирске на утро 9 декабря 2021 года: затор на улице Немировича-Данченко

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 9 декабря 2021
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
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Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 9 декабря 2021.

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 9 декабря 2021.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 9 декабря 2021 года: затор на Немировича-Данченко. Также сложно проехать по улицам Троллейной и Титова. Об этом сообщает «2ГИС».

Также в пробке стоят водители на улицах Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Движение затруднено по улицам Котовского, Станиславского и Ватутина. Пробки сковали улицу Блюхера и Октябрьский мост.

На правобережье заторы наблюдаются на улицах Большевистской, Кирова, Гурьевской и Никитина.

По данным «2ГИС», уровень пробок в городе на утро четверга, 9 декабря, достиг 7 баллов.

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