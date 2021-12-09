Пробки в Новосибирске на утро 9 декабря 2021 года: затор на улице Немировича-Данченко

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 9 декабря 2021.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на утро 9 декабря 2021 года: затор на Немировича-Данченко. Также сложно проехать по улицам Троллейной и Титова. Об этом сообщает «2ГИС».
Также в пробке стоят водители на улицах Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Движение затруднено по улицам Котовского, Станиславского и Ватутина. Пробки сковали улицу Блюхера и Октябрьский мост.
На правобережье заторы наблюдаются на улицах Большевистской, Кирова, Гурьевской и Никитина.
По данным «2ГИС», уровень пробок в городе на утро четверга, 9 декабря, достиг 7 баллов.
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