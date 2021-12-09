В «Сибэко» предложили поднять тарифы на тепло на 406% в 2022 году. Фото: Олег Укладов

Тарифы на ЖКХ снова резко вырастут. Поставщики коммунальных услуг просят увеличить тарифы со 100% до 200%. Об этом в четверг, 8 декабря, заявил руководитель областного департамента по тарифам Гарей Асмодьяров.

Чиновники должны принять решение по повышению цен уже 20 декабря 2021 года, но оно вступит в силу только с 1 июля 2022 года.

— Средний индекс изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на первое полугодие 2022 года останется без изменений, а во втором полугодии составит 5,2%, — уточнил Гарей Асмодьяров.

Некоторые компании попросили увеличить цены в несколько раз, но это противоречит постановлению Правительства РФ.

К примеру, «Сибэко» просит поднять тарифы на тепло на 406%, «Горводоканал» на питьевую воду — на 115%, на водоотведение — на 205%, а «Экология-Новосибирск» на вывоз мусора — на 183%.

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