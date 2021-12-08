Буйный пассажир, которого сняли с рейса Магадан - Новосибирск, попал на видео

Мужчина беспокоил других пассажиров. Фото: кадры из видео.

В сети появилось видео с мужчиной, который устроил дебош в салоне самолета, летящего из Магадана в Новосибирск. Его пришлось привязать ремнями к креслу, чтобы он перестал буянить.

— 39-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа, вел себя неадекватно, беспричинно наносил удары по различным частям салона воздушного судна, беспорядочно размахивал руками, на замечания бортпроводников не реагировал. Пассажиры и члены экипажа обездвижили его с помощью ремней, — сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Решается вопрос о задержании в порядке ст. 91 УПК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.