В Новосибирске перекроют движение автомобилей около ГПНТБ

Проезд будет закрыт с 12 до 18 часов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
9 декабря в Новосибирске на несколько часов перекроют движение автомобилей по улице Восход возле ГПНТБ. Об этом сообщили в мэрии города.
— С 12.00 до 18.00 9 декабря будет временно прекращено движение транспортных средств на парковке перед зданием № 15, по проезду со стороны улицы Кирова между сквером «Весна» и площадью Пименова. Проехать можно будет по автодорогам общего пользования, - передает пресс-служба мэрии.
Перед площадью смотра современных образцов пожарно-спасательной техники. На это время установят блоки и ограждения для автомобилей.
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