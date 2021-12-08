В Новосибирске перекроют движение автомобилей около ГПНТБ

Проезд будет закрыт с 12 до 18 часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 декабря в Новосибирске на несколько часов перекроют движение автомобилей по улице Восход возле ГПНТБ. Об этом сообщили в мэрии города.

— С 12.00 до 18.00 9 декабря будет временно прекращено движение транспортных средств на парковке перед зданием № 15, по проезду со стороны улицы Кирова между сквером «Весна» и площадью Пименова. Проехать можно будет по автодорогам общего пользования, - передает пресс-служба мэрии.

Перед площадью смотра современных образцов пожарно-спасательной техники. На это время установят блоки и ограждения для автомобилей.

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