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Происшествия8 декабря 2021 12:46

В Новосибирске женщины ограбили строительный магазин

Они прихватили с собой длиномер и шуруповерт
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
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Женщины находятся под подпиской о невыезде.

Женщины находятся под подпиской о невыезде.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске женщины ограбили строительный магазин. Кража произошла в Железнодорожном районе.

— Женщины укради лазерный дальномер, шуруповерт и резиновые коврики.Общий ущерб составил 7 448 рублей, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Как уточнил источник, женщины ранее судимы не были. При обыске их квартир правоохранители обнаружили пропавшие вещи с прилавков. Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ — «Кража».

Сибирячкам избрали меру пресечение в виде подписки о невыезде.

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