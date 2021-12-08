Женщины находятся под подпиской о невыезде.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске женщины ограбили строительный магазин. Кража произошла в Железнодорожном районе.
— Женщины укради лазерный дальномер, шуруповерт и резиновые коврики.Общий ущерб составил 7 448 рублей, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Как уточнил источник, женщины ранее судимы не были. При обыске их квартир правоохранители обнаружили пропавшие вещи с прилавков. Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ — «Кража».
Сибирячкам избрали меру пресечение в виде подписки о невыезде.
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