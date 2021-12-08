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Общество8 декабря 2021 13:06

Пассажир устроил драку в самолете «Магадан — Новосибирск»

Полиция задержала дебошира
Надежда КАСЬЯНОВА
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после приземления мужчину задержали.

после приземления мужчину задержали.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске на борту самолета, летевшего из Магадана в Новосибирск задержали мужчину, учинившего драку с пассажиром. Инцидент произошел в среду 8 декабря во время полета.

Мужчина вел себя неадекватно, бросал вещи и кинулся на сидевших спереди людей. Сначала его скрутили другие пассажиры. После приземления они передали его в руки полицейским.

— Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедщего, — рассказал КП-Новосибирск источник.

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