Пассажир устроил драку в самолете «Магадан — Новосибирск»

после приземления мужчину задержали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске на борту самолета, летевшего из Магадана в Новосибирск задержали мужчину, учинившего драку с пассажиром. Инцидент произошел в среду 8 декабря во время полета.

Мужчина вел себя неадекватно, бросал вещи и кинулся на сидевших спереди людей. Сначала его скрутили другие пассажиры. После приземления они передали его в руки полицейским.

— Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедщего, — рассказал КП-Новосибирск источник.

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