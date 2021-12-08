В Новосибирской области у мужчины в квартире нашли наркотики

Мужчину задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области у мужчины изъяли наркотики, приготовленные для сбыта. Сибиряк жил в городе Искитиме.

— Правоохранители обыскали его квартиру и обнаружили сверток, в котором обнаружили 0,65 граммов синтетических наркотиков. Мужчину задержали, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Как уточнил источник, при обыске у сибиряка изъяли симкарты и сотовые телефоны.

Следователи возбудили уголовное лело по статье 228.1 УК РФ — « Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

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