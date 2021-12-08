Женщина обратилась в полицию. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирской области мошенники выманили у сибирячки больше 1 миллиона рублей. Они позвонили ей под видом брокеров и предложили ей обезопасить свои средства. Женщина поверила им.

— Они предложили перевести сибирячке деньги с одного счета на другой. В итоге она отправила им 1 миллион 113 тысяч рублей. Когда женщина поняла, что ее обманули она обратилась в полицию, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество». С сибирячкой провели профилактическую беседу.

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