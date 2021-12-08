Новосибирец устроил стрельбу в супермаркете из-за подозрений в воровстве

Мужчина стрелял из аэрозольного пистолета холостыми Фото: Михаил ФРОЛОВ

Молодой новосибирец устроил скандал в супермаркете со стрельбой. Уголовное дело о хулиганстве поступило в Октябрьский районный суд:

— У подозреваемого возник конфликт с администраторами магазина на улице Федосеева, те заподозрили его в воровстве. Мужчина вышел из магазина, достал аэрозольный пистолет “Пионер» и вернулся. Подозреваемый выстрелил в сторону администраторов в помещении торгового зала, — сообщил и.о.прокурора Октябрьского района Денис Городилов.

При выстреле холостыми никто не пострадал. 19-летнего юношу задержала полиция, следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. Подозреваемый закончил 9 классов, женат и в 19 лет стал отцом. Ранее не судим, официально не работает.

Молодому отцу грозит наказание от штрафа в 300 тысяч рублей до пяти лет исправительных работ, либо лишения свободы.

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