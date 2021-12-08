В Новосибирске пропал невысокий мужчина, выглядящий старше своих лет

Мужчина необходима медицинская помощь. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске пропал 48-летний Ковалев Константин Михайлович. Из-за своего здоровья мужчина почти не выходил из дома, только в магазин и обратно. В понедельник 6 декабря Константин ушел за продуктами, купил все необходимое, но домой так и не вернулся. Мужчина не работает, почти ни с кем не общается и ранее не пропадал. Константин нуждается в медицинской помощи. Об этом КП-Новосибирск рассказала Алеся Яблонских, руководитель ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск».

— Мужчина медленно ходит и выглядит старше своих лет. Его рост 166 сантиметров, худощавый, волосы коротки и седые, глаза карие, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — Предположительно в день пропажи был одет в черную куртку с капюшоном, черные трико и черный ботинки, на голове шапка-ушанка из кожзама.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).

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