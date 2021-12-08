В Искитиме задержали станционного грабителя, напавшего с ножом на девушку

Девушка смогла отбиться от нападавшего. Фото: пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.

Полицейские задержали 44-летнего грабителя-рецидивиста, который напал на девушку с ножом в Искитиме. Инцидент случился в середине ноября на станции Инская.

— Около полуночи злоумышленник увидел одинокую прохожую и стал ее преследовать. Когда 26-летняя женщина подошла к железнодорожной линии, злоумышленник догнал ее, толкнул на рельсы и приставил к горлу нож, требуя отдать деньги и ценные вещи. Но завладеть имуществом потерпевшей не удалось — женщина оказала активное сопротивление. Во время борьбы она порезалась о нож, однако и преступник поранил руку о свое оружие. Оставить жертву и скрыться подозреваемого вынудило появление двоих мужчин, шедших по той же тропинке, — сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.

Потерпевшая пошла в полицию. После чего следователи возбудили уголовное дело о вооруженном разбое. Вскоре задержали и подозреваемого — 44-летнего мужчину, неоднократно судимого за кражи и разбой. Сейчас полиция устанавливает его причастность к аналогичным эпизодам разбоя на железной дороге.

В транспортной полиции добавили, в Новосибирской области продолжается розыск подозреваемого в разбойном нападении на несовершеннолетнюю, совершенном в Искитиме 2 сентября на перроне остановочной платформы Монолитная.

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