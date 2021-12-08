В Новосибирске на глазах у владельца сгорел киоск с легендарной шаурмой

Прежде легендарная шаурма стала невкусной
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В Новосибирске сгорел кисок по продаже шаурмы «Ширма», хорошо известный среди студентов. Пожар случился днем 8 декабря на улице Геодезическая.
— Медицинская помощь понадобилась владельцу ларька, у него прихватило сердце, помощь ему оказали на месте. Других пострадавших нет, — сообщили подписчики «АСТ-54».
Фастфуд «Ширма» открылся возле метро студенческая пять лет назад. Ранее точка занимала первые места в обзорах шаурмы от ресторанных критиков, и была известна студентам большинства вузов города. Однако в последние годы рейтинг сильно упал, пользователи 2GIS часто жаловались на качество ингредиентов.
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