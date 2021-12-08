В Новосибирске за порядком на ежегодной бизнес-премии следило известное агентство безопасности

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Ежегодное мероприятие состоялось 2 декабря 2021 г. в Государственном концертном зале имени А. М. Каца.

Премией «Человек года» в 14-ти различных номинациях были отмечены самые выдающиеся и прогрессивные люди Новосибирска, внесшие наиболее весомый личный вклад в развитие своей отрасли. Главную награду и звание «Человек года 2021» получил основатель клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич. Искренне и от всей души поздравляем победителей!

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

«Человек года» - это одна из самых престижных бизнес-премий России и единственная в своем роде в Новосибирске. Агентство Безопасности ГВАРДИЯ выступает партнером премии и обеспечивает безопасность мероприятия уже восьмой год подряд.