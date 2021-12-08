Сын поджег дом со спящими родителями под Новосибирском

В пожаре погибли двое
Фото: Иван МАКЕЕВ
Двое родственников погибли после поджога дома в селе Теренино Каргатского района. Следователи обвинили в трагедии 19-летнего сына. Пожар случился в ночь с 15 на 16 марта 2021 года в доме по улице Центральная. В роковой день юноша распивал спиртное с тремя родственниками, которые после застолья отправились спать.
— Обвиняемый, страдающий психическим заболеванием, при помощи зажигалки поджег занавеску окна в комнате в жилище. В результате преступных действий обвиняемого его отец и дядя задохнулись, а мать успела выбежать из горящего помещения, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух лиц, совершенном общеопасным способом и попытке убийства трех лиц. Уголовное дело направили в суд с постановлением о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера.
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