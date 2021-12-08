В Новосибирске к выходным отступят морозы

Морозы с потеплениями будут сменять друг друга до конца месяца Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирск пришли сильные морозы до -29 градусов ночью. Но похолодание закончится уже через два дня. Такой прогноз дали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— Ночью в четверг будет -24…-29 градусов мороза, днем -17…-22 градуса. Переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по северо-востоку местами небольшой снег. Однако ночью в субботу уже -10…-15 градусов, днем -5…-10 градусов. Преимущественно без осадков, ночью по востоку местами небольшой снег, — сообщили в Гидрометцентре.

Сервис «Яндекс.Погода» подтверждает — в четверг днем будет -19 градусов и снег, в субботу будет уже -7 градусов и без осадков. Метеорологи объяснили КП-Новосибирск, что происходит:

— Волны теплого и холодного воздуха сменяют друг друга, так будет до конца месяца. Сегодня ночь будет холодной, но уже в пятницу антициклон уступит место волне тепла из Предуралья. Следующие морозы стоит ждать с 13 по 15 декабря, — объяснила КП-Новосибирск начальник отдела метеорологических прогнозов «Гидрометцентра» Марина Виноградова.

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