Новосибирец предстанет перед судом за призывы к массовым беспорядкам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирские следователи обвинили жителя Октябрьского района в призывах к массовым беспорядкам, сопровождающихся насилием, применением оружия и оказанием вооруженного сопротивления представителю власти. Информация об этом появилась в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Согласно заключению, 15 сентября 2021 года обвиняемый зашел в мессенджер Telegram, и в общедоступном чате, где обсуждают российскую политику, прикрепил к посту два скриншота с текстом. В нем он призывал вооружаться и насильно изменять ситуацию в стране «к лучшему».

Согласно заключению лингвистического эксперта, в данной публикации содержится побуждение в форме призыва к применению оружия и оказанию вооруженного сопротивления представителю власти.

Дело передали в производство во вторник, 7 декабря.

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