Новосибирец предстанет перед судом за призывы к массовым беспорядкам.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новосибирские следователи обвинили жителя Октябрьского района в призывах к массовым беспорядкам, сопровождающихся насилием, применением оружия и оказанием вооруженного сопротивления представителю власти. Информация об этом появилась в пресс-службе Октябрьского районного суда.
Согласно заключению, 15 сентября 2021 года обвиняемый зашел в мессенджер Telegram, и в общедоступном чате, где обсуждают российскую политику, прикрепил к посту два скриншота с текстом. В нем он призывал вооружаться и насильно изменять ситуацию в стране «к лучшему».
Согласно заключению лингвистического эксперта, в данной публикации содержится побуждение в форме призыва к применению оружия и оказанию вооруженного сопротивления представителю власти.
Дело передали в производство во вторник, 7 декабря.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер