В Новосибирске мужчина угрожал взорвать гранату в квартире. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В среду, 8 декабря, в соцсетях появилась информация о новосибирце, грозящемся взорвать квартиру на улице Широкой. На место ЧП выехали сотрудники Росгвардии.

— Росгвардейцы через дверь вели переговоры с потенциальным взрывателем, выясняя его требования, а после вскрыли указанную квартиру, однако внутри никого не оказалось, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

По данным паблика, правоохранители продолжили телефонный разговор с потенциальным террористом. На месте работают представители экстренных служб.

При этом в ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск заявили, что не располагают информацией о случившемся. КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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