Новосибирцы пожаловались на отсутствие общественного транспорта по вечерам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Новосибирска пожаловали, что практически весь общественный транспорт после 22 часов в городе не ходит, несмотря на расписание. Об этом они рассказали КП-Новосибирск.

— На Родники уехать с площади Калинина после 22 часов хоть как-то можно, и то с обледенением конечностей, а вот обратно — никак. Только на такси. Даже чтобы доехать со Стрижей на Родники, торговаться с водителем маршрутки приходится. Времени еще 21.00 нет, а водители в Стрижи уже не ездят, просто пролетают мимо. Мало того, что стоишь по полчаса на остановке, ждешь, когда соизволит приехать 24 маршрутка, так еще и мимо проезжают! Они уже домой собираются, если пассажиров мало, — жалуются читатели КП-Новосибирск.

— Со Шлюза на Речной вокзал вечером невозможно попасть. Хоть волком вой, или трать 500 рублей на такси, или оставайся на ночь. Ну так же нельзя, в расписании одно, а на деле нас просто бросают на остановках. Каждый раз ждешь, надеешься, но мимо несутся пустые автобусы и маршрутки, — рассказывает жительница Советского района Екатерина.

Жалобы на ранние завершения поездок общественного транспорта поступают не только от жителей спальных районов. Более того, даже пассажиры с площади Калинина и Маркса возмущаются, что к вечеру транспорт ходит раз в час, и то, если повезет.

Водители на маршрутах, идущих на «Чистую слободу», в Акатуйский, микрорайон Пашино, Затон, Дивногорский, Плющихинский, в сторону НГПУ, также подводят пассажиров, по словам горожан.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.