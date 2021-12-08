Под Новосибирском пьяный дебошир напал на полицейских в подъезде. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Бердске 32-летний мужчина напал на полицейских. 3 декабря пьяный сибиряк избил их руками и ногами, когда правоохранители прибыли на место вызова. Ранее они получили сигнал, что в одну из квартир на улице Карла Маркса ломится посторонний. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— В результате нападения сотрудники ППС получили травмы, в основном ушибы. Одному из них назначено амбулаторное лечение, — уточнил КП-Новосибирск источник.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. За содеянное дебоширу грозит уголовное дело.

Ранее КП-Новосибирск писала о новосибирце, распылившем полицейскому в лицо перцовый газ во время обысков.

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