Вице-мэр Новосибирска прокомментировала снос снежных горок в «Березовой роще». Фото: Евгения ГУСЕВА

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова прокомментировала снос горок в парке «Березовая роща». Она объяснила КП-Новосибирск, что их убрали еще в прошлом году из-за того, что они не соответствовали стандартам.

— В этом году мы закупили горки, которые соответствуют стандартам. Новые горки стоят в парке, обернутые лентой. Пока мы не можем их поставить — они должны пройти определенные процедуры для того, чтобы их залить и чтобы на них можно было уже кататься, — сообщила КП-Новосибирск вице-мэр Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова.

По ее словам, горки будут готовы ориентировочно к 20 декабря.

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