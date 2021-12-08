Новосибирские вирусологи высказались насчет рекомендаций Минздрава о ревакцинации от COVID-19. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В официальных рекомендациях от Минздрава рекомендуется проходить ревакцинацию от коронавируса каждые полгода. При этом сертификат о вакцинации и перенесенном коронавирусе действует год.

Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов рассказал КП-Новосибирск, что солидарен с рекомендациями Минздрава.

— Безусловно, ревакцинироваться нужно через полгода после первой вакцинации, или через полгода после того, как человек переболел коронавирусом. Это утвердил Минздрав во время разработки рекомендаций по ревакцинации, — сообщил вирусолог КП-Новосибирск.

Вирусолог СО РАН Александр Чепурнов, напротив, считает, что такая частая ревакцинация не является необходимостью.

— На слова моего коллеги хочу заметить, что я первым и сказал, что вакцинироваться нужно через полгода. Обнаружил я это на своем собственном опыте, когда заболел именно через 6 месяцев после первой вакцинации, и, поскольку я себя позиционирую как среднестатистического по здоровью человека, предположил, что такой срок будет оптимальным, — пояснил ученый КП-Новосибирск.

Сейчас Александр Чепурнов рекомендует ревакцинироваться через год, а не через полгода. По его мнению, ученые еще мало знают о тех факторах, влияющих на работу иммунной системы при многократной ревакцинации.

— Как минимум, желающим делать это (ревакцинацию) чаще я бы посоветовал менять вакцины. Например, сначала «Спутник», потом что-нибудь другое. Есть публикации, которые говорят, что многократные ревакцинации одним и тем же препаратом могут приводить к опасным заболеваниям. Переболевшим, особенно тяжело переболевшим, я бы посоветовал «КовиВак», — пояснил КП-Новосибирск Александр Чепурнов.

Напомним, ранее Сергей Нетесов предположил, что коронавирусная обстановка скоро может снова ухудшиться вследствие отказа людей от вакцинации.

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