«Ростелеком» и Пенсионный фонд России подвели итоги конкурса «Спасибо интернету - 2021»

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Ежегодный конкурс «Спасибо интернету!» организован разработчиками программы «Азбука интернета» - «Ростелекомом» и ПФР - для пользователей интернета пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности во всех регионах России. Конкурс проводится при поддержке РАЭК и РОЦИТ.

Всего было подано около 5 000 заявок из 79 регионов РФ, 85% работ поступило от жителей средних и малых городов, а также из сельских районов. Пользователями портала госуслуг являются 91,3% участников, 33,8% конкурсантов - работающие пенсионеры, их количество по сравнению с предыдущими годами уменьшилось. При этом значительно увеличилось количество тех, кто занимается общественно-полезной деятельностью.

В числе лучших - четверо сибиряков. Победителем в номинации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт» стала Валентина Шешегова из Новосибирской области. Первое место в номинации «Мои интернет-достижения» присудили Игорю Истомину из Республики Алтай, на второе место в этой же категории поднялась жительница Красноярского края Татьяна Соколова. В число лауреатов также вошла Анна Меджус из Иркутской области, она стала третьей в номинации «Моя общественная интернет-инициатива».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

По результатам конкурса был также составлен рейтинг активности регионов по обучению компьютерной грамотности граждан старшего возраста. В топ-10 активных регионов в 2021 году вошла Кемеровская область, заняв шестое место в таблице.

Все материалы размещены на портале «Азбука интернета» в разделе «Конкурсные работы», итоги будут опубликованы в разделе «Победители».

СПРАВКА КП

Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках соглашения между «Ростелекомом» и ПФР о сотрудничестве в обучении пенсионеров компьютерной грамотности, подписанного в 2014 году. Его цель - облегчить доступ пенсионеров к государственным услугам в электронном виде и повысить качество их жизни, обучив компьютерной грамотности и работе в интернете.

По заключению Института информатизации образования Российской академии образования, материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука интернета» соответствуют предъявляемым к ним требованиям, полезны и необходимы той аудитории, которой они адресованы.