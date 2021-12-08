Клиенты ВТБ в Новосибирской области оформили ипотеку на 37 млрд рублей

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В целом по стране за 11 месяцев банк впервые выдал триллион рублей ипотеки, что позволило улучшить жилищные условия 300 тысячам семей.

Среди госпрограмм высокие темпы роста показывает «семейная ипотека», по которой ВТБ с начала года выдал новосибирцам уже свыше 2,3 млрд рублей кредитов, около половины выдач пришлось на второе полугодие. После модернизации условий программы с 1 июля среднемесячный объем продаж вырос в 2,4 раза, доля в общем объёме выдач ипотеки во втором полугодии приблизилась к 9%.

Доля ипотеки с господдержкой во втором полугодии составила 15%. Всего с момента запуска программы в апреле 2020 года клиенты ВТБ получили льготные кредиты на 15 млрд рублей на покупку жилья в новостройках Новосибирской области.

- Положительное влияние на жилищное кредитование оказывает комплексный подход, который мы используем в работе с застройщиками: от проектного финансирования до внедрения различных стимулирующих ипотечных программ. В рамках партнерских проектов совместно мы предусматриваем специальные ценовые условия для наших клиентов, оформляющих кредит на квартиру в новостройке, - прокомментировал Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области. - Отмечу, что с изменением условий господдержки спрос смещается в пользу «семейной ипотеки». С расширением возможностей программы на семьи с одним ребенком, объем рефинансирования по ней вырос более чем в 2 раза. Несмотря на повышение ключевой ставки, мы продолжаем улучшать параметры наших продуктов и предлагаем клиентам до конца года рефинансировать ипотеку по этой программе на выгодных условиях.

Согласно условиям федеральной программы «семейная ипотека», оформить кредит или рефинансировать действующий могут заемщики, у которых родился или усыновлен ребенок после 1 января 2018 года. Воспользоваться программой могут также семьи, воспитывающие ребенка-инвалида. Максимальная сумма кредита по «семейной ипотеке» для регионов России - 6 млн рублей, в Москве и области и Санкт-Петербурге и Ленобласти – 12 млн. Ставка по кредиту от 4,7% при условии комплексного страхования, подаче заявки онлайн и использовании цифровых сервисов. Получить или рефинансировать по программе можно только кредит на покупку квартиры в новостройке.