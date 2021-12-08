Новосибирец во время обыска распылил газ в лицо полицейскому.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Инцидентом закончились обыски в квартире новосибирца, на которого завели уголовное дело за оскорбление судьи. Когда к нему нагрянули полицейские, тот пришел в бешенство и стал оказывать правоохранителям сопротивление. Все произошло 3 декабря. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.
— Во время обыска в квартире сибиряк схватил баллончик и распылил в лицо оперуполномоченного перцовый газ. Впоследствии медики выявили у полицейского химический ожог глаз и кожи лица. Амбулаторное лечение ему не потребовалось, — уточнил КП-Новосибирск источник.
На новосибирца, распылившего газ в полицейского, завели уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Так как мужчина вел себя неадекватно, его отправили в психиатрическую больницу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер