Сибиряк, изнасиловавший девушку в «Березовой роще», предстанет перед судом. Фото: СК РФ НСО.

Новосибирец, изнасиловавший девушку в «Березовой роще», ответит за это в суде. В отношении него завершили расследование уголовного дела по пункту «б» части 2 статьи 131 УК РФ «Изнасилование, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, соединенное с угрозой убийством по отношению к потерпевшей», а также по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества». Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

— Установлено, что в августе 2021 года 34-летний сибиряк, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел незнакомку, которая шла по тропинке через ПКиО «Березовая роща» в Дзержинском районе города Новосибирска. Злоумышленник внезапно напал на женщину и нанес ей множественные удары по лицу. Из-за этого она упала на землю. В это время у потерпевшей зазвонил телефон. Чтобы девушка не смогла ответить на звонок и обратиться за помощью, мужчина вырвал из ее рук мобильный и разбил его о свое колено. Затем новосибирец стал душить сибирячку — женщина потеряла сознание. Он воспользовался ее беспомощным состоянием и изнасиловал ее. А потом скрылся с места преступления,

Следователи вместе с полицейскими в кратчайшие сроки установили насильника. Им оказался житель Дзержинского района, который ранее уже был судим. Известно, что жертва новосибирца сопротивлялась и оставила на его лице глубокие царапины. Именно они выдали злоумышленника.

Новосибирец признал вину в содеянном. В отношении него собрано достаточно доказательств. В ближайшее время дело насильника поступит в Дзержинский районный суд. Там его рассмотрят по существу.

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