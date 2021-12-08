В Новосибирске таксист пробил ограждение на перекрестке и застрял в снегу. Фото: "АСТ-54".

В среду, 8 декабря, на перекрестке улицы Петухова и Советского шоссе произошло ДТП с участием брендированной иномарки.

— Водитель седана KIA Rio с наклейками такси на борту не справился с управлением, автомобиль пробил ограждение и застрял в снегу за тротуаром, — сообщили очевидцы в группе «АСТ-54».

Судя по вытоптанному снегу, водитель долго ходил вокруг автомобиля, оценивая ситуацию. Очевидцы предполагают, что затем у него закончилась смена, поэтому он покинул место ДТП.

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