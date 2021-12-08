Более 14 машин пробили колеса в ямах на Димитровском мосту. Фото: стоп-кадр.

На Димитровском мосту на проезжей части в сторону правого берега образовались две ямы с острыми краями. В ночь на среду, 8 декабря, десятки машин пробили в них колеса. Об этом рассказали подписчики группы «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

— Здесь острые края, срезает бок напрочь. Я тоже один из тех, кто пробил новые зимние колеса. Некоторые ребята 3 часа ждут, за это время уже четырнадцатая машина пробивает колесо, — сообщил пострадавший водитель, автор видео.

По словам очевидца, некоторые водители звонили в ДПС, чтобы зафиксировать повреждения. А многие уезжали, так и не дождавшись сотрудников госавтоинспекции.

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