Новосибирцы тонут в «снежной каше» на тротуарах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирцы спорят, какая проблема города достойна занять первое место. Так, заваленные грязным снегом тротуары каждую зиму становятся чемпионами. СМИ и социальные сети пестрят фотографиями снежных завалов и рыхлой «каши» на льду.

— Вот эта мерзкая снежная каша под ногами, которую по всему городу никто и не думал убирать, — это реально проблема, — комментируют обстановку новосибирцы.

— Это не мерзкая каша, это сибирские пляжи, — в ответ пытаются шутить люди под многочисленными постами о заваленных снегом тротуарах.

Мэрия Новосибирска закупила крупную партию малоформатной снегоуборочной техники в городском бизнес-инкубаторе, 16 из 23 машин уже поступили в распоряжение муниципалитета в начале зимы. Остальные город планирует получить до 20 декабря.

— Техника в стадии оформления и, надеюсь, в ближайшие дни начнет выходить на улицы, где должна показать эффективность своей работы. Мы учитываем замечания, которые нам делают горожане. Надеемся, что эта техника изменит ситуацию по содержанию и уборке тротуаров от снега в текущий зимний период, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В этот раз за снежный сезон мэрия выделила на уборку снега около 6 миллионов рублей. В проекте бюджета 2022 года заложено повышение лимитов на содержание городских улиц, включающее и их уборку от снега в зимний период.

Несмотря на закупку новой техники, в своем недавнем интервью мэр напомнил, что в Сибири особый климат. Так, 100 миллиметров снега здесь может выпасть как за месяц, так и за пару дней. А это, в свою очередь, сказывается на работе задействованной снегоуборочной техники.

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