Машина скорой помощи попала в тройное ДТП в Новосибирске

Аварию оформили с материальным ущербом. Фото: стоп-кадр.

На Бердском шоссе машина скорой помощи столкнулась с двумя иномарками. О ДТП, случившемся вечером 7 декабря, сообщил очевидец в группе «АСТ-54».

— Тройное ДТП произошло на Бердском шоссе между остановками «Сеятель» и «Нижняя Ельцовка». В результате аварии повреждения получили карета скорой помощи, седан Honda Accord и внедорожник Nissan, — говорится в сообщении паблика.

По данным пресс-службы ГИБДД по Новосибирску, В ДТП никто не пострадал, аварию оформили с материальным ущербом.

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