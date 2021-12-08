Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 8 декабря 2021.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на утро 8 декабря 2021 года: затор на Станционной улице. Также затруднено движение по улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».
Серьезные заторы наблюдаются на улицах Котовского, Станиславского и Ватутина. Сложно проехать по улицам Троллейной, Титова, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Движение по улице Блюхера и по проспекту Карда Маркса тоже затруднено.
На правобережье Новосибирска сложно проехать по улице Большевистская в сторону Речного вокзала. Пробки образовались на улицах Кирова, Бориса Богаткова, Восход и Военной.
Как передает «2ГИС», уровень пробок в городе на утро среды, 8 декабря, достиг 7 баллов.
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