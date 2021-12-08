В Новосибирске девушка сломала руку, поскользнувшись на гололеде. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Жительница Новосибирска получила серьезный перелом, упав на улице. По словам девушки, все произошло 5 декабря рядом с магазином на улице Новосибирской 20/1. О случившемся сибирячка написала в соцсетях.

— На углу дома поскользнулась и упала, сильно ударившись левой рукой. Когда сознание немного вернулось ко мне, увидела, что ладонь смещена по отношению к запястью, рука опухла, пальцами пошевелить было нельзя. Быстро позвонила супругу и в такси. Скорую вызывать не стали, потому что неизвестно, сколько пришлось бы их ждать, — поделилась в группе «Инцидент Новосибирск» девушка.

Сибирячка обратилась в травмпункт: там ей сделали рентген. Снимок выявил оскольчатый перелом руки со смещением. Девушке наложили гипс, а еще выдали направление на операцию.

По словам сибирячки, тропинку, где она поскользнулась, в спешке почистили.

— Наверное услышали мой вой, когда я корчилась от боли, — предположила девушка.

Она уточнила, что собирает документы в суд, чтобы привлечь виновных в случившемся к ответственности.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о сибиряке, который сломал руку и бедро из-за гололеда.

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