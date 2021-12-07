Мужчину запихивали в машину. Фото: «Инцидент. Новосибирск».

В Кировском районе двое похитили мужчину. Инцидент записали на камеру телефона и выложили в социальные сети.

— Сегодня в 14:28 на улице Зорге, около остановки «Полевая», группа лиц избили мужчину, насильно запихнули в машину и увезли в неизвестном направлении, — сообщают подписчики в группе «Инцидент. Новосибирск».

На кадрах видно, что неизвестный запихивает человека в машину. После чего захлопывает дверь иномарки.

В комментариях люди высказали свои предположения, что там происходило:

— Пьяного товарища в тачку грузили.

— Да в реабилитационный центр забирали.

— 90-е вернулись.

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