Мужчина поранил живот. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области мужчина пырнул себя в живот ножом, нарезая колбасу. Все произошло несколько дней назад в селе Проскудное в Коченевском районе.

— Мужчина поступил в больницу. Ему поставили диагноз проникающее ножевое ранение передней брюшной стенки легкой степени. Так же медики отметили, что сибиряк был в состоянии алкогольного опьянения, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Как уточнил источник, мужчина поранил себя ножом, когда пытался порезать колбасу. Сейчас правоохранители проводят проверку.

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