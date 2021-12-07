Мужчина написал заявление. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новосибирец обвинил арендодателя в мошенничестве. На одном из сайтов он увидел объявление о сдаче дома в Кемеровской области с 31 декабря по 4 января. Мужчина тут же набрал указанный номер.

— Цена на аренду стояла 20 тысяч рублей. Сначала новосибирец внес предоплату 10 тысяч рублей. После того, как владелец дома получил деньги, то перестал выходить на связь, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

По словам источника, сибиряк уверен, что стал жертвой мошенников. Он просит правоохранителей возбудить уголовное дело.

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