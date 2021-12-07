Молодой альфонс из «Телеграма» обокрал сибирячку на 8 марта

Подсудимый познакомился с потерпевшей через телеграмм Фото: Мария ЛЕНЦ

Сибирячка поймала 25-летнего альфонса из Алтайского края на краже денег с карты и кошелька. В прокуратуре Калининского района рассказали подробности:

Инцидент произошел в квартире на улице Фадеева в ночь с 8 на 9 марта. Потерпевшая решила познакомиться с парнем в международный женский день и написала в чат—бот знакомств «Леонардодайвинчик» в «Телеграмм».

Вскоре девушке ответил некий Николай, выслал фото. Девушка пригласила его вечером в гости, вместе они стали распивать пиво. Потом знакомые снова пошли в круглосуточный магазин алкоголя, а в два часа ночи легли спать.

Девушка проснулась около 8 утра , а вот парня уже не было рядом, он сбежал. Вместе с ухажером исчезли 15 тысяч рублей из кошелька, который лежал в рюкзаке в коридоре, и 2,5 тысячи рублей с банковской карты.

— Подсудимый полностью признал вину по переводу с банковской карты и заявил, что украл из кошелька всего 2 тысячи рублей. Ранее мужчина был судим за мошенничество в значительном размере и кражу. Суд назначил ему три года лишения свободы в ИК общего режима, — сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Ярослав Власов. — Приговор в законную силу не вступил.

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