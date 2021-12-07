Юноша не услышал гудка
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске поезд сбил 17-летнего подростка. ЧП произошло недалеко от станции «Центр». ЧП произошло вечером 6 декабря на перегоне между станциями Новосибирск-Главный и Новосибирск-Южный.
— Транспортные полицейские установили, что 17-летний местный житель возвращался домой с учебы вдоль железнодорожных путей. Машинист электропоезда, заметив юношу, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось, — сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.
«Скорая помощь» увезла подростка в больницу с различными травмами.
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