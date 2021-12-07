В Новосибирске обсудили проблему капремонтов многоквартирных домов

Эксперты в сфере строительства обсудили проблему некачественных ремонтов многоквартирных домов. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Новосибирская Общественная палата провела совещание по проблемным вопросам капремонта многоквартирных домов в Новосибирской области. По словам заместителя председателя Общественной палаты Владимира Ермолы, люди жалуются на некачественный ремонт. Проблема назрела, и ее решение нельзя откладывать.

Совещание открыл докладом первый заместитель исполнительного директора Фонда модернизации ЖКХ Дмитрий Кулешов. Он отчитался о том, что на данный момент только два дома остаются проблемными и по ним не выполнен ремонт, а в целом система работы фонда модернизируется и улучшается.

Однако начальник отдела строительного контроля Ассоциации строительных организаций Новосибирской области Валерий Гноевой привел менее оптимистичные данные. Он показал экспертному совету фотографии многоквартирных домов, ремонт в которых, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Некачественная отделка, безалаберное отношение к установке дверей и окон, скрытые дефекты при ремонте балконов, отсутствие отливки, откосов - все это выездная комиссия выявила в домах, ремонт в которых уже приняли. Причем во многих домах снаружи все более-менее красиво, а вот внутри ремонтом и не пахнет.

- «Губы накрасили» по фасадам, а внутри - разруха, - резюмировал Валерий Гноевой.

По результатам работы проверочной комиссии он рекомендовал специалистам Фонда модернизации ЖКХ проработать вопрос линейных графиков работ, которые у подрядчиков просто отсутствуют. И улучшить качество проектов перед передачей их в работу.

Модератор совещания председатель комиссии по вопросам ЖКХ, градостроительства и дорожного комплекса Общественной палаты Новосибирской области Максим Федорченко подчеркнул, что качественный ремонт - это прежде всего залог здоровья и безопасности людей. К тому же жильцы хотят видеть качественно выполненную работу за те деньги, которые с них собирают.

По результатам совещания эксперты приняли решение рекомендовать проходить государственную экспертизу проекта капитального ремонта и включать обследование зданий многоквартирных домов до капремонта в перечень работ. Также было принято решение рекомендовать саморегулируемым организациям Новосибирской области в сфере строительства заключить соглашение с профильным департаментом муниципалитета для взаимодействия в сфере капитального ремонта. И поддержать подготовку саморегулируемыми организациями Новосибирской области соответствующего стандарта для повышения качества и ответственности подрядчиков, выполняющих работу.