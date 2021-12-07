ВТБ и Wildberries запускают новую систему платежных сервисов VTB Pay

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Использование VTB Pay обеспечит клиентам маркетплейса безопасную оплату покупок без дополнительных подтверждений проводимой операции. Пользователю достаточно один раз привязать карту ВТБ в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении Wildberries.

Интеграция нового платежного инструмента на собственную торговую площадку и в действующую программу лояльности позволит Wildberries сократить расходы на прием платежей, а также повысить их конверсию.

- Открытое партнерство ВТБ с лидерами рынка в разных сферах позволяет разрабатывать и предлагать клиентам самые современные услуги и сервисы. Мы отмечаем колоссальный интерес рынка к различным инновациям в области платежных решений – это и бизнес, заинтересованный в сокращении расходов, и клиенты, желающие оплачивать покупки максимально быстро и безопасно. Запуск VTB Pay совместно с Wildberries, я уверен, станет новым этапом в развитии ритейла в нашей стране, - сказал президент-председатель правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин.

- Wildberries предлагает своим покупателям широкий спектр российских платежных инструментов, в том числе Систему быстрых платежей, МИР и другие. ВТБ является одним из ключевых финтех-игроков нашей страны, который активно развивается и предлагает современные решения пользователям. Интеграция VTB Pay от нашего партнера – банка ВТБ – позволит предоставить россиянам еще один удобный платежный инструмент на Wildberries, - комментирует запуск сервиса основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.