Мэрия заказала километр трамвайных путей до автовокзала в Новосибирске

Трамвай продлят от ГБШ Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мэрия Новосибирска построит трамвайные пути до автовокзала на Гусинобродском шоссе за два года. Заявки на конкурс с сайта госзакупок принимают до 13 декабря.

Согласно документам аукциона, максимальная цена контракта составит более 35 миллионов рублей. На эти средства запланировано построить 1150 метров одиночного пути трамвая от разворотного кольца на Гусинобродском шоссе до здания нового автовокзала.

В проекте предусмотрено новое разворотное полукольцо возле автовокзала. Планируется обустроить не только пути, но и подвести коммуникации, а также ливневую канализацию.

Из опубликованной документации следует, строительство будет проходить в два этапа: в 2021 и 2022 году. Ввести новую линию в строй должны не позже 31 августа 2022 года.

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