Новосибирец оказался в инвалидном кресле после драки с собутыльником из-за кота

Мужчина оказался прикован к инвалидному креслу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирец оказался прикован к инвалидному креслу после застолья с приятелем. В прокуратуре Дзержинского района рассказали КП-Новосибирск о приговоре за пьяную поножовщину.

По данным ведомства, инцидент случился 3 марта в одной из квартир в Дзержинском районе. 47-летний потерпевший пришел к подсудимому в гости, они распивали спиртное. Затем 50-летний хозяин квартиры напал на мужчину, ударив его ножом в спину.

— Подсудимый пояснил, что 47-летний гость стал мучать кота, громко материться и кричать, а затем затеял драку. Якобы хозяин квартиры ударил гостя в ходе самообороны. По версии потерпевшего, драки не было — хозяин всадил в спину нож после ссоры, — сообщила старший помощник прокурора Олена Носок.

Вскоре пришел третий участник застолья и вытащил нож, вызвал «скорую помощь». Врачи горбольницы зафиксировали, что нож повредил спинной мозг, образовалась гематома, и у потерпевшего отказали ноги. 50-летнего хозяина квартиры арестовали.

— Подсудимый вину не признал, суд назначил три года колонии общего режима. Ранее мужчина не был судим, официально не работал, характеризуется удовлетворительно. Потерпевший заявил иск на 1,5 млн рублей, суд удовлетворил 500 тысяч ущерба. Сожительница подсудимого принесла на суд и выплатила 50 тысяч рублей, — сообщила Олена Носок. — Приговор не вступил в законную силу.

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