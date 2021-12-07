Врачам удалось спасти ребенка.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В Новосибирской области младенец проглотил скобку от степлера. Инцидент произошел в рабочем поселке Чаны.
— Ребенка привезли в больницу. Там врачи поставили ему диагноз — «инородное тело желудочно- кишечного тракта», — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Как оказалось малыш проглотил скобку от степлера. Госпитализировать его не стали.
Напомним, что под Новосибирском мальчик проглотил прищепку от вешалки. Мама отвезла малыша в больницу, где врачи достали ее. Сейчас с ним все в порядке.
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