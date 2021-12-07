Еще 14 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

За сутки заболели еще 395 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

7 декабря оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что от коронавируса в регионе умерли еще 14 человек.

— Это были мужчины в возрасте 59, 69, 73, 83, 67 лет и женщины в возрасте 70, 59, 76, 81, 92, 83, 84, 90, 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 907 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Но выздоровело за сутки больше, чем за предыдущие три недели: 207 человек. С выздоровлением уже выписаны в сумме 58 170 пациентов.

За сутки вирус подхватили еще 395 человек. Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 85 496 случаев коронавируса, в том числе у 9 208 детей.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4 103 человека, в том числе 48 детей. В отделениях реанимации находятся 342 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 50 пациентов.

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