Умер пострадавший при взрыве газа в Новосибирской области

Жилец загоревшейся квартиры умер, получив серьезные ожоги. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Стало известно о том, что пострадавший из-за взрыва газа в трехэтажном доме в Тогучине, скончался в больнице. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.

— Пострадавший получил 70% ожогов тела, — сообщил КП-Новосибирск источник.

Также известно, что погибший парень был 18-летним сиротой.

Напомним, взрыв газа произошел утром в квартире дома на улице Вокзальная в Тогучине. Из горящего дома эвакуировались 12 человек, а жильца квартиры, где и случилось ЧП, спасли сотрудники МЧС. Мужчина в тяжелом состоянии попал в реанимацию центральной районной больницы. Следователи начали доследственную проверку.

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