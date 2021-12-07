«Почта России» к столетнему юбилею академика Яненко начала спецгашение конвертов. Фото: "Навигатор".

В новосибирское отделение связи № 90 по улице Ильича, 8 поступили в продажу конверты, приуроченные к юбилею академика Яненко. Столетие ученого отмечали еще в мае, но выпустить памятные конверты получилось только сейчас. Произошло это после прохождения согласований и всех необходимых процедур. Об этом сообщает портал «Навигатор».

— Конверты выпустили тиражом 100 тысяч экземпляров АО «Марка». Они все разойдутся по отделениям «Почты России». В отделение почтовой связи № 90 привезли первую партию — 2000 штук. С сегодняшнего дня начали гашение спецштемпелем, посвященным Году науки и технологий. Проштампованный конверт можно отправлять только в тот день, когда на него была поставлена печать. Позже конверт со спецштемпелем будет иметь коллекционное значение, — пишет портал со ссылкой на председателя Клуба филателистов Дома ученых СО РАН Альберта Хисамутдинова.

Инициатором выпуска конвертов стал Клуб филателистов ДУ СО РАН. Идею также поддержали в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН. За выпуск таких конвертов выступила и семья Николая Николаевича. Родные предоставили фото, разрешительные документы, а также согласовали информацию.

Все, кто хочет приобрести конверт и произвести гашение спецштемпелем, могут сделать это в 90-м отделении связи в окне № 5 до конца декабря.

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