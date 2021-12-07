Здания военного городка в Новосибирске предложено сдать в аренду за один рубль

Один из вариантов восстановить памятники - сдать их в аренду бизнесменам взамен на вложения в реставрацию. Фото: Виктория МИНАЕВА

Глава Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева рассказала о возможности льготной аренды памятников истории в Военном городке №17. По ее мнению, бизнесменам можно отдать здания в аренду за рубль при условии, что они значительно вложатся в реставрацию.

— Такой вариант можно рассматривать, когда комплекс будет передан в областную собственность. При этом срок должен быть длительным, например, 49 лет, чтобы арендатор потенциально мог оправдать свои вложения, — рассказала Медведева.

Также глава региональной инспекции не против идеи создать на территории Военного городка парк-музея, но можно было бы создать единое креативное пространство.

Напомним, ранее три здания из новосибирского Военного городка признали памятниками культурного наследия регионального значения.

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