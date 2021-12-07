В центре Новосибирска несколько улиц затопило кипятком. Фото: Телеграм-канал ACT-Black.

Во вторник, 7 декабря, в Октябрьском районе Новосибирска несколько улиц залило кипятком. Информация об этом появилась в соцсетях.

— Из-за порыва теплотрассы потоки горячей воды растеклись по улицам Лескова и Бориса Богаткова , — говорится в сообщении Телеграм-канала ACT-Black.

Инцидент КП-Новосибирск прокомментировали в СГК:

— Сегодня возникло повреждение на магистральном трубопроводе на улице Бориса Богаткова в районе дома № 122. Бригада работает на месте, готовится к замене дефектного участка трубы. Сроки ремонта сообщим в ближайшие часы, — уточнили корреспонденту КП-Новосибирск в СГК.

В компании добавили, что из-за аварии под отключения попали 11 многоквартирных домов. В ближайшее время зона отключений будет сужена. Затем все многоквартирные дома будут подключены к подаче тепла.

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