Житель Новосибирска умер в больнице после падения у магазина на ОбьГЭСе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Житель Новосибирска упал возле магазина на ОбьГЭСе в результате чего получил травмы. Его госпитализировали, а в начале декабря мужчина умер в больнице. Инцидент, который случился еще 18 ноября, КП-Новосибирск прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— 18 ноября в полицию поступило сообщение, что у магазина по улице Софийской одному из граждан стало плохо — он упал. На место вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила гражданина в больницу, где он через несколько дней, в начале декабря, скончался, — рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что в настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, смерть новосибирца не имеет криминального характера.

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