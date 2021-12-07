В Новосибирске хотят установить бюст генпрокурору СССР, причастного к расстрелу людей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирская прокуратура выступила с инициативой установки в городе бюста Роману Руденко, генпрокурору СССР. Однако идею отверг худсовет. На это у них нашлись весомые аргументы.

Как написала в соцсети директор Сибирского центра содействия архитектуре Татьяна Иваненко, справка о Руденко, которую предоставила прокуратура, оказалась неполной. В ней не было сведений о том, что он был причастен к расстрелам людей.

— Например, заявитель не нашел нужным упомянуть, что в 1937-38 г.г. товарищ Руденко входил в состав особой тройки НКВД. А в 70-е готовил для Политбюро ЦК КПСС документы по преследованию диссидентов (совместно с Ю. В. Андроповым), — написала в соцсетях Татьяна Иваненко.

В связи с чем, по ее словам, худсовет проголосовал против установки бюста. Основание — недостаточное количество материалов для принятия обоснованного решения. Она добавила, что пройдут повторные заседания, на которых рассмотрят предложение прокуратуры Новосибирска.

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