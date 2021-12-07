Дело экс-председателя Новосибирского областного суда поступило в суд. Фото: Архив "КП".

В Центральный районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении экс-председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной. Информация об этом появилась на сайте госоргана.

— Дело, предусмотренное частью 2 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» поступило в суд 6 декабря 2021 года, — говорится в сообщении Центрального районного суда.

Ранее сообщалось, в июле 2018 года Шатовкина истребовала в районном суде копии процессуальных документов о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Завели его на должностное лицо управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области. После этого документы попали в руки фигурантов по делу. А они уничтожили часть доказательств. Известно, что двум подозреваемым затем вынесли приговоры.

По данным СК РФ, экс-председатель Новосибирского областного суда бросила тень на авторитет судебной власти. Ее проступок уголовно наказуем, поэтому она должна по всей строгости закона ответить за содеянное.

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